Pobudniki referenduma poziv po transparentni kampanji naslovili še na Svetino in Koritnika

Ljubljana, 23. junija - Gibanje za pitno vodo opozarja, da vlada že od začetka sprejemanja novele zakona o vodah deluje netransparentno, ponavlja neresnične trditve in prikriva negativne posledice novele. Varuha človekovih pravic Petra Svetino in ministrstvo za javno upravo pod vodstvom Boštjana Koritnika pozivajo, naj ukrepata in zagotovita transparentno kampanjo.