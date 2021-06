V Kopru se začenja Altroke Istra Gourmet Festival

Koper, 24. junija - Na dvorišču družbe Vinakoper se bo danes zgodil prvi Altroke Istra Gourmet Festival. Ta bo vse do konca septembra z istrskimi jedmi in odličnimi vini začinil zadnje četrtke v mesecu na različnih lokacijah turistične destinacije Koper. S festivalom želijo v koprskem zavodu za turizem pomagati istrskim gostincem in vinarjem po večmesečnem zaprtju.