Izplačilo letnega dodatka za upokojence prihodnjo sredo

Ljubljana, 23. junija - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo letni dodatek za letošnje leto v skupnem znesku 155.923.416 evrov izplačal skupaj z junijskimi pokojninami prihodnjo sredo. Prejelo ga bo 611.555 oseb, od tega 597.100 prejemnikov pokojnin in 14.455 prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, so sporočili iz Zpiza.