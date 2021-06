Parada ponosa v Mariboru s poudarkom na solidarnosti

Maribor, 26. junija - Po dveh letih so danes v Mariboru ponovno priredili parado ponosa, tokrat s poudarkom na solidarnosti in sloganom Zate, zame, za nas. Po navedbah organizatorjev so med udeležence razdelili vseh 300 zapestnic, pridružili pa so se jim še drugi ljudje. Letos sta se dogodku prvič pridružila tudi mariborska občina in univerza.