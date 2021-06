Pred potovanji v tujino se je treba pozanimati o pogojih vstopa in epidemiološki sliki

Ljubljana, 23. junija - Ob začetku poletne turistične sezone so ob izboljšanju epidemiološke slike v Sloveniji danes na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 opozorili državljane, naj se pred potovanji pozanimajo tako o pogojih vstopa v državo končne destinacije kot epidemiološki sliki. Razmere pa se lahko do vrnitve tudi spremenijo, so dodali.