Letos 30 let praznuje 24.111 prebivalcev Slovenije

Ljubljana, 24. junija - V Sloveniji v letu 2021, ko obeležujemo 30 let samostojne države, 24.111 prebivalcev in prebivalk praznuje 30 let. Delovno aktivnih je nekaj manj kot 20.000 30-letnikov, njihova povprečna mesečna bruto plača pa je za skoraj 350 evrov nižja od povprečne mesečne bruto plače vseh zaposlenih, ugotavljajo na Statističnem uradu RS (Surs).