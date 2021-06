Newyorška postaja podzemne železnice poimenovana po Meryl Streep

New York, 29. junija - Ameriška igralka Meryl Streep je minuli teden dopolnila 72 let in ob tem dobila nenavadno rojstnodnevno darilo. Umetnik in fotograf Adrian Wilson si je namreč s prijateljem umetnikom Mattom Duncanom zamislil, da postajo newyorške podzemne železnice 72nd Street igralki v čast preimenujeta v 72 Streep, je poročal spletni portal New York Post.