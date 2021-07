19 dni do OI - Hattori Hanzo in mit o neuničljivem jeklu

Ljubljana, 4. julija - Obstajajo meči in obstajajo japonski meči - katane. In obstajajo katane, ki jih je iz neuničljivega jekla skoval sloviti Hattori Hanzo. Mogoče pa tudi ne. Japonsko orožje s kultom bojevnika je vsekakor neizmerni vir zgodb in legend, s katerimi se je oplajala in se oplaja popularna kultura v Evropi in na Zahodu.

In, kakor stojijo stvari, pravzaprav ni mogoče več ločiti med resničnostjo in fikcijo, torej se ne ve, kje se legende končajo in resničnost začne oziroma ravno obratno.

Tako je tudi, ko beseda nanese na japonske meče in njihove legendarne izdelovalce ter bojevnike, ki so te meče uporabljali. Že tako zapleteno tematiko je še dodatno zapletel ameriški režiser kultnih filmov, Quentin Tarantino, ki je svoji uspešnici iz 2003 in 2004 Ubila bom Billa, 1 in 2, v celoti posvetil čaščenju samurajskih filmov ter kultu neuničljivega orožja, katane, ki v rokah izurjenega bojevnika oziroma bojevnice postane še posebej smrtonosno orodje.

Glavna protagonistka Nevesta oziroma bojevnica s kodnim imenom Črna mamba, Beatrix Kiddo, igra jo Uma Thurman, je na posebni misiji. Maščevalnem pohodu, ko prečrtava imena nekdanjih pajdašev in pajdašinj na svojem črnem seznamu, koga bo umorila, dokler ne bo prišla do zadnjega, ki se glasi na ime Bill.

In velik Tarantinov poklon Japonski in samurajskim filmom je nedvomno prizor, ko pride Nevesta na Okinavo, kjer sreča, zdaj upokojenega, izdelovalca vrhunskih katan, Hattorija Hanza, upodobi ga sam po sebi legendarni igralec, izurjen v borilnih veščinah, Sonny Chiba. Čeprav se je zaprisegel, da ne bo več izdelal niti enega meča več, za Nevesto naredi izjemo.

Za popolno celoto in kot poklon samurajskemu filmu se Nevesta kasneje pomeri v dvoboju z glavno negativko O-Ren Ishii v zasneženem zenovskem vrtu. Seveda ima Nevesta v rokah slovitega Hanza. Tako da je izid dvoboja že vnaprej znan.

Seveda gre za filmsko fikcijo, cineastično poslastico, ki jo je Tarantino zasnoval na podlagi izvirne japonske filmske zgodbe Lady Snowblood iz leta 1973 s kultno Meiko Kaijii v glavni vlogi.

Tudi legendarni izdelovalec vrhunskih katan, Hattori Hanzo, je plod Tarantinove domišljije. Čeprav japonsko zgodovinopisje pozna zgodovinsko osebnost z imenom in priimkom Hattori Hanzo, vojščaka iz 16. stoletja, ki je bil izurjen v vrhunskem mečevanju, a ne obstaja zgodovinski podatek, da naj bi katane tudi sam izdeloval.

Katana je dolga sablja, ki so jo na Japonskem poznali že pred več stoletji. Gotovo najbolj znan kovač japonskih sabelj je legendarni Masamune, ki je živel na prehodu iz 13. v 14. stoletje. Izdeloval je izredne sablje, katerih kakovost in eleganca sta še danes nedosegljivi. Večina njegovih ohranjenih katan sodi v japonsko nacionalno dediščino.

Katana ima kot vsaka sablja nekoliko ukrivljeno rezilo z rezalnim robom na zunanji strani loka. Dolžina ni enotna, vendar v splošnem velja, da naj se, ko katano držimo v roki, spuščeni ob telesu, konica ne bi dotikala tal.

Rezilo katane je odporno ter izredno prožno s trdim in ostrim robom. Te lastnosti so tudi eden od razlogov, da Japonci niso nikoli izdelovali ali uporabljali ščitov. Vendar pa velja, da naj bi se v boju strogo izogibali stika z drugim mečem, še posebej rezila na rezilo. Boj s katano naj bi se končal z enim odločilnim udarcem.

Za razliko od zahodnjaškega načina nošenja sabelj (z rezilom, obrnjenim navzdol), se katana nosi z rezilom tradicionalno obrnjenim navzgor (za razliko od igralcev v mnogih holywoodskih filmih), kajti Japonci so s tem verjeli, da se njihovo orožje med bitko ne bo obrnilo proti njim.

Obstajajo tudi različne verzije katan. Ločijo se po obliki in dolžini rezila. Namreč ukrivljena rezila so nosili samuraji, elita japonskih bojevnikov, vezanih na bojevniški kodeks, bušido. Ninje niso nosile enakih katan kot samuraji, temveč ravne in malce krajše verzije imenovane ninja ken.

Menda je dokazano, da lahko še posebej vešč bojevnik z enim samim rezom razpolovi nasprotnika. Da so pri tem usodnem enem udarcu dosegli perfekcijo, so se pred bojem urili na truplih mrtvih kriminalcev. Čeprav jeklo, iz katerega je izdelana, slovi po izjemni trdnosti, pa rezilo ni neuničljivo. In se lahko, tako kot rezilo vsakega noža ali meča, poškoduje.

O japonskem orožju in bojevniški kulturi je pri nas pisal Tomaž Lazar ob razstavi, ki si jo je bilo mogoče ogledati leta 2017.

"Lik japonskega bojevnika - samuraja, njegovo orožje, bojne spretnosti in miselni svet nas vznemirjajo že vsaj stoletje in pol, odkar se je dežela vzhajajočega sonca po dolgi osami začela odpirati svetu. Samurajska oborožitev pa tudi njegov etos in miselni svet so postali svojevrsten most, ki je japonsko kulturo približal zahodu. Tako ni naključje, da se tudi Slovenci navdušujemo nad mojstrsko izdelanimi rezili, pretanjeno filozofijo, umetnostjo in borilnimi veščinami starodavne Japonske. Kako globoko segajo ti stiki, se marsikdaj niti ne zavedamo," je v katalogu zapisal Lazar, avtor razstave.

Ameriški režiser vesoljske operete Vojna zvezd George Lucas, tudi sam velik ljubitelj japonskih filmov in samurajskih legend, je lik glavnega protagonista okoli katerega je spletel epopejo zasnoval na podlagi samurajskih zgodb. Lik bojevnika v črnem, s črnim oklepom in značilno črno čelado ima japonski izvor. Gre za Anakina Skywalkerja, ki postane temni vladar - Darth Vader.