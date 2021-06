Britanska vlada bi strožje regulirala ponudnike pretočnih vsebin

London, 23. junija - Britanska vlada je predstavila predlog zakona, s katerim bi zaostrila regulacijo spletnih ponudnikov pretočnih vsebin. Ponudnike, kot so Netflix, Disney+ in Amazon Prime Video, bi obravnavali primerljivo s tradicionalnimi izdajatelji televizijskega programa, kot so BBC, ITV in Sky, poroča francoska tiskovna agencija AFP.