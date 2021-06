Vloga medicinskih sester pomembna tudi pri preprečevanju in zdravljenju odvisnosti od drog

Ljubljana, 23. junija - Medicinske sestre imajo kot ključne zdravstvene delavke pomembno vlogo pri preprečevanju in zdravljenju posledic odvisnosti, saj delujejo na vseh ravneh zdravstvenega sistema, ob mednarodnem dnevu proti zlorabi in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami, ki ga obeležujemo 26. junija, opozarjajo v Zbornici zdravstvene in babiške nege.