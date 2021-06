Igralka latinskih korenin Rachel Zegler bo Sneguljčica

Los Angeles, 25. junija - V novem Disneyjevem filmu o Sneguljčici bo v naslovni vlogi zaigrala kolumbijsko-ameriška igralka Rachel Zegler, je pisala francoska tiskovna agencija AFP. To je drugič, da so se pri Disneyju v vlogo princese odločili postaviti nebelo igralko. Že leta 2019 so namreč napovedali, da bo temnopolta pevka Halle Bailey igrala morsko deklico Arielo.