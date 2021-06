Janša danes v Bruslju na srečanju s predsednico stranke ECR Melonijevo

Ljubljana/Bruselj, 23. junija - V Bruslju naj bi se danes sestala predsednica italijanske skrajno desne stranke Bratje Italije (FdI) in stranke Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) Giorgia Meloni in premier Janez Janša. V kabinetu premierja so pojasnili, da se bo v času priprav na predsedovanje Svetu EU sestal z vsemi voditelji evropskih političnih skupin in strank.