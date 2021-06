Ljubljanske Moste prihodnji teden štiri dni brez tople vode

Ljubljana, 23. junija - Na širšem območju Most v Ljubljani bo prihodnji teden štiri dni prekinjena oskrba s toploto in sanitarno toplo vodo za uporabnike daljinskega ogrevanja. Energetika Ljubljana namreč aktivno gradi plinsko-parno enoto, ki bo nadomestila dva od treh premogovnih blokov v enoti Te-Tol v Mostah in s tem omogočila 70 odstotkov manjšo uporabo premoga.