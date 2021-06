V Gledališču Glej premiera avtorske predstave Under Construction

Ljubljana, 25. junija - V okviru poletnega festivalskega druženja Gledališča Glej #soteskaopen bo drevi v Gleju premiera avtorske predstave Under Construction kolektiva Počemučka. Prvi izveninstitucionalni projekt Počemučke je "stejtment neke generacije o neki skupnosti, nekem času, nekem mestu, neki ideji in neki anti-generaciji. Anti-ideji," so zapisali v gledališču.