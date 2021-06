Mestna kopališča razmeroma optimistično v poletno sezono

Murska Sobota/Maribor/Nova Gorica/Kranj, 28. junija - Ob vročih dneh in začetku počitnic so vrata za obiskovalce odprla mestna kopališča na prostem. Prvo se je že v začetku maja odprlo kopališče v Novi Gorici. Za obiskovalce pogoj PCT na zunanjih kopališčih od prejšnjega tedna ni več zahtevan, to pa je tudi eden od razlogov, da kopališča v poletno sezono večinoma zrejo optimistično.