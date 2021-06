Ljubljana, 23. junija - V Štanjelu je v soboto zaživela pravljično-doživljajska pot Škratji Kras. Gre za zadnjo od družinskih dogodivščin na prostem zavoda Škrateljc, ki so pospremljene s posebnimi beležkami in slikanicami. Otroci med petim in 12. letom se tako lahko na pot podajo z mislijo na zgodbo iz knjige Škratje s Krasa Uroša Grilca, ki jo je ilustriral Zvonko Čoh.