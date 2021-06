STA državno odlikovanje za 30 let nenadomestljivega agencijskega poslanstva v medijskem prostoru

Ljubljana, 23. junija - Predsednike republike Borut Pahor je danes Slovenski tiskovni agenciji (STA) podelil državno odlikovanje red za zasluge. STA je odlikovanje prejela za 30 let nenadomestljivega agencijskega poslanstva v medijskem prostoru in za pomembno vlogo v obdobju osamosvojitve Slovenije, so odlikovanje utemeljili v uradu predsednika republike.