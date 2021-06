Odbor DZ skozi predloga novel zakonov o zadrugah in kmetijstvu

Ljubljana, 23. junija - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes z nekaj dopolnili potrdil predloga novel zakonov o zadrugah, ki uvaja zadruge s posebnim pomenom, in kmetijstvu, ki med drugim vzpostavlja sistematično spremljanje stanja tal. Po pojasnilih ministra Jožeta Podgorška so rešitve pripravili skupaj z različnimi deležniki, kar je odbor pozdravil.