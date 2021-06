Na Hrvaškem v podaljšanem vikendu več kot 41.000 slovenskih turistov

Zagreb, 23. junija - Hrvaško je od prejšnjega petka do danes obiskalo 330.000 turistov, ki so ustvarili 1,6 milijonov nočitev, je danes objavilo hrvaško ministrstvo za turizem in šport. Od tega je bilo v podaljšanem vikendu - v torek je bil na Hrvaškem zaradi državnega praznika dela prost dan - 41.000 gostov iz Slovenije.