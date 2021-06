Živalski vrt Ljubljana in Zavetišče Ljubljana z novo družabno igro

Ljubljana, 23. junija - Živalski vrt Ljubljana in Zavetišče Ljubljana sta skupaj s podjetjem Value Add Games pripravila kviz "Drži ali ne drži?", s katerim želijo ljudem čim bolj učinkovito približali informacije o živalih. Upajo namreč, da bolje, kot ljudje živali spoznajo, večjo željo in zmožnost bodo imeli, da poskrbijo za njihovo dobrobit.