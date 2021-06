Na Trdinovem vrhu in Triglavu bodo prižgali plamena upanja za pravično Slovenijo

Šentjernej, 23. junija - Člani šentjernejskega Kulturnega in etnološkega društva Gallus Bartholomaeus bodo ob 30-letnici Slovenije in drevišnjem kresnem večeru na najvišji dolenjski vzpetini, na Trdinovem vrhu in hkrati na Triglavu ob 20.56 prižgali simbolna plamena upanja za pravično Slovenijo.