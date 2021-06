Pošta Slovenije uvaja prednostna in neprednostna pisma

Ljubljana, 23. junija - Pošta Slovenije s 1. julijem uvaja ločevanje pošiljk korespondence, kot so pisma in dopisnice, na prednostne in neprednostne, so sporočili iz pošte. Dostava prednostnih pošiljk bo dražja in hitrejša, dostava neprednostnih pa cenejša, trajala pa bo lahko do tri dni.