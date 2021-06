Z endemičnimi pesmimi v izvedbi gledališča Choregie začetek 20. festivala Sanje

Divača, 24. junija - V Divaški jami se z glasbenim delom DERT endemične pesmi v izvedbi 25-članske projektne zasedbe novoglasbenega gledališča Choregie začenja 20. festival Sanje. Ta bo na Krasu in v Goriških Brdih potekal do nedelje in bo "izven karantene" postregel s pestrim kulturnim programom.