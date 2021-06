Zavarovalnice lani ob povečanem obsegu poslovanja z nižjimi dobičkom

Ljubljana, 23. junija - Zavarovalniški sektor v Sloveniji je lani posloval slabše kot v letu 2019, a uspel povečati obseg poslovanja. Zavarovalnice, obe pozavarovalnici in pokojninske družbe so se soočile z različnimi tveganji, na poslovanje pa so vplivale nizke obrestne mere, ki še vedno vztrajajo, in finančna kriza ob začetku epidemije covida-19.