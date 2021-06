Tokio 2020: Igre strogih omejitev - brez rokovanja in objemanja

Tokio, 23. junija - Olimpijske igre Tokio 2020 je močno zaznamovala koronska pandemija. Minile bodo brez druženja, rokovanja in objemov. Kot so objavili organizatorji v pravilniku za športnike, olimpijce lahko v primeru kršenja pravil doleti tudi izključitev. Prepričani so, da bodo pravila in približno 80-odstotna precepljenost športnikov pomagali k varni izvedbi.