Velenjska občina bo prenovila otroško igrišče ob Visti

Velenje, 27. junija - Velenjska občina bo v četrtek od Premogovnika Velenje v upravljanje prevzela otroško igrišče ob Visti. V okviru pilotne akcije mednarodnega projekta Wonder, ki je del programa Interreg Adrion, ga želi do konca septembra obnoviti. Ocenjena vrednost obnove znaša 50.000 evrov, so sporočili z velenjske občine.