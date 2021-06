Veteranske organizacije z zbornikom o vezistih v poklon 30. obletnici osamosvojitve

Ljubljana, 23. junija - Veteranske organizacije so pred dnevom državnosti danes predstavile zbornik Vezisti in zveze. Ta je nastal z željo, da bi ob 30. obletnici osamosvojitve in osamosvojitvene vojne javnosti predstavili dejstva, ki doslej še niso bila raziskana oziroma so doslej ostala spregledana, je pojasnil predsednik zveze slovenskih častnikov Alojz Šteiner.