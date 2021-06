Bruselj predlaga skupno kibernetsko enoto

Bruselj, 23. junija - Evropska komisija je danes predlagala vzpostavitev skupne kibernetske enote za krepitev odzivanja na velike varnostne incidente, ki vplivajo na javne službe, podjetja in državljane v EU. Cilj je združiti sredstva in znanje s ciljem učinkovitega preprečevanja, odvračanja in odzivanja na kibernetske incidente in krize.