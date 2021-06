NIJZ objavil Počitniški koledar za otroke za zdravo preživljanje počitnic

Ljubljana, 27. junija - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je na svojem spletišču objavil Počitniški koledar zdravja 2021, ki se začne s četrtkovim koncem šolskega leta. Z različnimi nalogami in izzivi želijo spodbuditi otroke in mladostnike k zdravemu načinu življenja med počitnicami in jih motivirati k lastni skrbi za svoje zdravje, so zapisali.