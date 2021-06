Na hrvaškem otoku Vis iz suženjstva rešili štiri nepalske državljane

Zagreb/Split, 23. junija - Hrvaška policija je priprla 58-letnega hrvaškega državljana zaradi suma kaznivega dejanja trgovine z ljudmi na otoku Vis. Kot so pojasnili, je osumljenec od decembra lani do 20. junija letos izkoriščal štiri državljane Nepala za prisilno delo brez denarnega nadomestila. Četverici je s prevaro odvzel dokumente in ji omejeval gibanje.