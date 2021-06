Znano in neznano o Sloveniji: Slovensko morje biodiverzitetno zelo bogato

Ljubljana, 25. junija - Čeprav Slovenija premore le 46,6 kilometra morske obale, je slovensko morje biodiverzitetno zelo pestro in bogato. Doslej so namreč popisali več kot 2250 vrst organizmov in identificirali dobro polovico od okoli 470 vrst rib, ki so jih zaznali v celotnem Jadranu.