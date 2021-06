Sindikalne centrale napovedale udeležbo na petkovem protestu

Ljubljana, 23. junija - Sindikalne centrale se bodo zaradi odnosa vlade do socialnega partnerstva udeležile petkovega protesta. Kot pravijo, je njihova zahteva jasna - biti enakovreden socialni partner, ki se v socialnem dialogu dogovarja, usklajuje in pogaja o ustreznih rešitvah. V primeru nadaljnjega zavračanja dialoga so jeseni možni tudi sindikalni protesti.