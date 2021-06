Šaleške občine uvedle Bicikel bus do Logarske doline

Velenje, 26. junija - Občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter Terme Topolšica so skupaj pristopili k projektu, s katerim julija in avgusta omogočajo avtobusno povezavo z možnostjo prevoza koles med Velenjem in Logarsko dolino. Poimenovali so jo Bicikel bus, saj želijo poudariti, da je na avtobus priključena tudi prikolica z možnostjo prevoza 10 koles.