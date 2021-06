Harlem Globetrotters se želijo pridružiti NBA

New York, 23. junija - Harlem Globetrotters se želijo pridružiti severnoameriški košarkarski ligi NBA. Komisarju lige Adamu Silverju so poslali pismo, v katerem so ga prosili za razmislek o tem, da bi jih pridružili najmočnejši košarkarski ligi na svetu in jim s tem dali nagrado za njihov prispevek k razširitvi košarkarske igre po svetu.