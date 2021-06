Hidroelektrarne HSE tudi junija nad proizvodnim planom

Ljubljana, 23. junija - Hidroelektrarne skupine Holdinga slovenske elektrarne (HSE), ki združuje Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica in 49-odstotni delež v Hidroelektrarnah na spodnji Savi, so v prvi polovici leta proizvedle 2196 gigavatnih ur električne energije, kar je 23 odstotkov več od načrtov. Ta mesec so plan že presegle za 23 odstotkov.