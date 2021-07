20 dni do OI - Karaoke

Ljubljana, 3. julija - Karaoke so način zabave, ki je veliko bolj kot v Evropi priljubljen v Aziji, zlasti na Japonskem. Japonci, ki veljajo za izumitelje karaok in velike ljubitelje petja, se ob karaokah zabavajo predvsem v izbrani družbi, vse bolj pa je priljubljeno tudi samostojno sproščanju ob petju.

Beseda karaoke izhaja iz japonskih besed kara in oke. Kara izhaja iz besede karappo in pomeni prazen, oke pa iz besede orchestra, ki pomeni orkester. Dobesedni pomen karaok, kjer pri izvirniku običajno slišimo zgolj melodijo, je torej prazen orkester.

Začetki karaok niso čisto pojasnjeni, a japonske teorije pravijo, da je japonski glasbenik Daisuke Inoue leta 1971 naredil napravo, ki je igrala melodije njegovih pesmi, da bi jih drugi lahko peli. Inoue je potem to napravo posojal po lokalih in hotelih. Vendar pa očitno naprave nikoli ni patentiral. To je štiri leta pozneje storil filipinski izumitelj Roberto del Rosario. Zaradi njega lahko še danes ljudje po vsem svetu uživajo v karaokah, tako v družbi kot sami.

Medtem ko v Sloveniji poznamo predvsem tradicionalen način petja karaok, torej v lokalu, kjer nastopajoči pojejo tako pred znanci kot neznanci, je na Japonskem takšen način petja karaok v manjših lokalih namenjen pretežno moškim. V deželi vzhajajočega sonca petje karaok ponujajo posebne ustanove oz. lokali, ki imajo več zasebnih sob, opremljenih za petje karaok.

Ob prihodu tako poveste, koliko vas je, in dobite sobo primerne velikosti, kar pomeni, da se ob petju družite zgolj s prijatelji, s katerimi ste prišli. Vsaka soba je opremljena z napravo za petje karaok, kavčem in mizo, pogosto tudi z neonskimi lučmi. V sobi pa vam postrežejo tudi s hrano in pijačo.

Ker pa si ljudje vedno ne želijo družbe in se včasih želijo sproščati sami, je na Japonskem vse bolj priljubljena vrsta karaok hitokara. Ime izhaja iz besede hitori, kar pomeni ena oseba oziroma sam. To pomeni, da lokali nudijo majhne sobe, v katerih posamezniki brez družbe sami uživajo v petju karaok. V sobah obiskovalci najdejo vse, kar potrebujejo za zabavo, udoben stol, slušalke, mikrofon in TV, na katerem se izpisuje besedilo.

Lokali, ki ponujajo možnost karaok, se odprejo ob 11. uri in so odprti vse do treh zjutraj, ob petkih in sobotah pa celo dlje. Rezervacije niso običajne, tako da se je včasih treba pošteno načakati, da prideš na vrsto, saj lahko običajno brez težav podaljšaš zakupljeni čas. Cene so različne; med tednom do 19. ure, ko ni veliko povpraševanja, pol ure karaok na osebo stane okrog 100 jenov oziroma 0,8 evra, zvečer pa okoli 400 jenov (tri evre), poleg tega pa mora običajno vsaka oseba naročiti še eno pijačo.

Brez težav se v karaokah na Japonskem preizkusijo tudi turisti, saj lokali poleg neskončne izbire japonskih pesmi ponujajo tudi možnost petja v angleščini.