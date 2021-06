SOA obeležila olimpijski dan, znani zmagovalci natečaja za plakat OI Tokio

Ljubljana, 23. junija - Člani Slovenske olimpijske akademije (SOA) so obravnavali etični kodeks delovanja v športu in predlog spremembe pravil Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), razglasili so tudi zmagovalce javnega natečaja olimpijski plakat Tokio 2020. Seja je potekala mesec dni pred otvoritvijo olimpijskih iger v Tokiu, ko 23. junij obeležujejo kot olimpijski dan.