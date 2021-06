V Mariboru 50. podelitev Bedjaničevih nagrad

Maribor, 23. junija - Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je danes potekala 50. podelitev nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije. Prejemniki nagrad so bili Mitja Kolenc, Rok Rečnik in Mitja Garmut.