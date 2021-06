Odprtje prenovljenih ljubljanskih osnovnošolskih prostorov in igrišč

Ljubljana, 23. junija - Ljubljanski župan Zoran Janković bo danes odprl prenovljen Vrtec Pedenjped ter več prenovljenih osnovnih šol in šolskih igrišč. Namen tovrstnih prenov je zagotavljanje manjkajočih kapacitet in izboljšanje bivalnih pogojev v ljubljanskih vrtcih in šolah, so napisali na spletni strani Mestne občine Ljubljana.