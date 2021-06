V Bruslju ob 30-letnici samostojne Slovenije z željami po uspešnem predsedovanju EU

Bruselj, 23. junija - V Bruslju je danes potekala krajša slovesnost ob 30-letnici samostojnosti Slovenije, ki so se je udeležili evropski poslanci iz Slovenije in oba slovenska veleposlanika v Bruslju. Ob tem so spomnili na pot, ki jo je Slovenija prehodila v zadnjih 30 letih, in tudi na izzive, ki so pred njo, predvsem predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta.