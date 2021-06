Angleži z zmago proti Čehom do prvega mesta v skupini

London, 22. junija - Angleška nogometna reprezentanca je v tretjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva z 1:0 (1:0) premagala Češko in si zagotovila prvo mesto v skupini D. Angleži se bodo v osmini finala pomerili z drugouvrščeno ekipo skupine F. Čehi so v osmino finala napredovali kot tretjeuvrščena ekipa in na tekmeca še čakajo.