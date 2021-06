Logar na Bavarskem o izzivih slovenskega predsedovanja Svetu EU

München, 22. junija - Zunanji minister Anže Logar se je danes v Münchnu srečal z bavarsko ministrico za evropske zadeve in mednarodne odnose Melanie Huml. Glavna tema pogovorov so bile aktivnosti za poglabljanje političnih in gospodarskih odnosov med Slovenijo in Bavarsko ter izzivi predsedovanja Slovenije Svetu EU.