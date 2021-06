Amnesty International z novim spletnim mestom zoper korporacijski kriminal

London/Ljubljana, 22. junija - Amnesty International in 15 drugih nevladnih organizacij z vsega sveta je danes uradno zagnalo novo spletno mesto, namenjeno krepitvi preiskav in pregonu kaznivih dejanj podjetij (Corporate Crimes Hub). Gre za kazniva dejanja, povezana s kršitvami človekovih pravic, vključno s prisilnim delom, vojnimi zločini, financami in okoljsko škodo.