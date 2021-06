Slovenija zaradi omejevanja temeljnih pravic pod drobnogledom nevladne organizacije Civicus

Ljubljana, 23. junija - Mednarodna zveza za civilno družbo Civicus je danes Slovenijo uvrstila na seznam držav, ki jih spremlja zaradi upada spoštovanja temeljnih državljanskih svoboščin. Vlada z zmanjšanjem financiranja slabi civilnodružbene organizacije ter napada novinarje in nacionalno tiskovno agencijo, kar vodi do krčenja državljanskih svoboščin, so zapisali.