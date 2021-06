Janša: Čas osamosvojitve je za Slovence sveti čas

Grosuplje, 22. junija - Čas osamosvojitve in razglasitve samostojnosti pred 30 leti je za Slovence, "ki imamo Slovenijo radi, sveti čas". "Gre namreč za čas, ki ne glede na politična ali druga prepričanja ne deli in ga zato vedno radi praznujemo in se ga z veseljem spominjamo," je v Grosupljem dejal premier Janez Janša.