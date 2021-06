Društvo poslancev 30-letnico samostojnosti in neodvisnosti Slovenije obeležilo s slavnostno akademijo

Ljubljana, 22. junija - Društvo poslancev 90 je z današnjo slavnostno akademijo obeležilo 30-letnico samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Predsednik DZ Igor Zorčič in pravnik Ernest Petrič sta se v nagovorih spomnila časov osamosvajanja in med drugim izpostavila odgovornost, ki jo je slovenskemu narodu prinesla uveljavitev pravice do samoodločbe.