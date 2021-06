Ljubljanska borza: Delnice neenotno, indeks navzdol

Ljubljana, 22. junija - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes gibali neenotno. Delnice Cinkarne Celje so se pocenile za več kot šest odstotkov, Krke pa za skoraj štiri. Po drugi strani so delnice Save Re poskočile za več kot poldrugi odstotek. Sklenjenih je bilo za nekaj manj kot tri milijone evrov poslov, indeks SBI TOP je izgubil 1,36 odstotka.