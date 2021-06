Zvočni drive-in dogodek skozi Severjevo garažo kot pot v vesolje

Ljubljana, 23. junija - V sklopu razstave Nonument Group Razstava je na terenu, ki je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na ogled do 25. julija, bo drevi v Severjevi garaži na Ambroževem trgu potekal zvočni drive-in dogodek Tukaj se nič ne more zgoditi. Na zvočni vožnji bodo podana razmišljanja o nenavadni Severjevi garažni hiši kot o samostojnem vesolju.