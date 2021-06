Zveza društev civilnih invalidov vojn poudarila pomen mirnega reševanja sporov

Ljubljana, 22. junija - Zveza društev civilnih invalidov vojn je na slovesnosti, s katero so zaznamovali lansko 50-letnico organizirane skrbi za civilne invalide vojn Slovenije, dan civilnih invalidov vojn Slovenije, 26. junij, in 30. obletnico samostojne Slovenije, izpostavila pomen mirnega reševanja sporov. "Nikoli več vojn," so pozvali.