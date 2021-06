Recer in Zorc pred občinstvo s premiero predstave Kako smo prišli do sem?

Ljubljana, 24. junija - V sklopu dogajanja Soteska Open bo drevi na letnem odru prvič pred občinstvom premierno izvedena avtorska predstava Mateja Recerja in Gregorja Zorca z naslovom Kako smo prišli do sem?. V njej bosta pripovedovalca zgodb gledalce igrivo ponesla "v vrtinec različnih časovnih obdobij, osebnih zgodovin, zgodb svojih staršev, znancev in neznancev".